В «Укрзалізниці» відреагували на обшуки НАБУ – готові сприяти слідчим діям

В «Укрзалізниці» підтвердили проведення співробітниками Національного антикорупційного бюро України обшуків і заявили, що ці слідчі дії пов’язані із закупівлями.



Як повідомляє пресслужба компанії з посиланням на голову правління Євгена Лященка, правоохоронцям надали доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування щодо діяльності філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

«Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника Укрзалізниці – подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності. Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії», – заявив Лященко, який був призначений головою правління АТ «Укрзалізниця» у березні цього року.



Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що детективи НАБУ проводять обшуки в службовому кабінеті голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка. За даними видання ZN.UA, йдеться про зловживання, виявлені в закупівлях залізниці, у справі також фігурує автомобіль, який отримав один з посадовців «Укрзалізниці» за певні послуги.

НАБУ наразі не коментувало ці слідчі дії.

Минулого тижня у НАБУ заявили про викриття схеми отримання неправомірної вигоди посадовцем «Укрзалізниці» за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками». За даними слідства, за свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

22 травня НАБУ і САП повідомили про затримання двох учасників групи, яка надавала неправомірну вигоду посадовцю, а наступного дня – 23 травня – затримали заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».