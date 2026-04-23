«Укрзалізниця» змінила маршрут електричок до Коростеня через удари РФ

«Укрзалізниця» оголосила, що через вплив бойових дій 23 квітня тимчасово змінює маршрути курсування приміських поїздів із Києва до Коростеня і в зворотному напрямку.

«Столичні приміські рейси курсуватимуть до або зі зупинки Древлянка (це остання перед Коростенем зупинка електричок із Києва – ред.). Просимо врахувати зміни під час поїздок та чітко дотримуватись вказівок залізничників у разі безпекових зупинок», – інформує перевізник.

Раніше очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що жінка загинула через російський обстріл цивільної транспортної інфраструктури в області. За його словами, удар був завданий дронами.

У Міністерстві розвитку громад і територій уточнили, що на станції Коростень на Житомирщині російський дрон атакував тепловоз. За повідомленням, залізничники перебували в укритті, загинула цивільна жінка, яка проходила поруч.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що вночі російські війська атакували Україну 155 безпілотниками, 139 з яких знешкодила ППО. За словами військових, зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.