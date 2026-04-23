Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укрзалізниця» змінила маршрут електричок до Коростеня через удари РФ

До Коростеня електрички сьогодні не доїжджатимуть

«Укрзалізниця» оголосила, що через вплив бойових дій 23 квітня тимчасово змінює маршрути курсування приміських поїздів із Києва до Коростеня і в зворотному напрямку.

«Столичні приміські рейси курсуватимуть до або зі зупинки Древлянка (це остання перед Коростенем зупинка електричок із Києва – ред.). Просимо врахувати зміни під час поїздок та чітко дотримуватись вказівок залізничників у разі безпекових зупинок», – інформує перевізник.

Раніше очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що жінка загинула через російський обстріл цивільної транспортної інфраструктури в області. За його словами, удар був завданий дронами.

У Міністерстві розвитку громад і територій уточнили, що на станції Коростень на Житомирщині російський дрон атакував тепловоз. За повідомленням, залізничники перебували в укритті, загинула цивільна жінка, яка проходила поруч.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що вночі російські війська атакували Україну 155 безпілотниками, 139 з яких знешкодила ППО. За словами військових, зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Форум

XS
SM
MD
LG