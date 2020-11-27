«Для нього були створені всі можливості»: Єрмак прокоментував відставку свого радника Уманського

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи рішення Ігоря Уманського піти із посади його радника, заявив, що той мав достатньо можливостей донести свою позицію до керівництва держави.

«За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього. Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас», – написав Єрмак у фейсбуці.

Він повідомив, що якраз сьогодні мав зустріч із Уманським.

«Бажаю Ігорю удачі з його новими проєктами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні», – додав голова ОПУ.

12 листопада радник керівника Офісу президента України, ексміністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що подав у відставку на тлі рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня.

У квітні звільненого з посади міністра фінансів Уманського призначили радником голови Офісу президента. Він займався ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.