Інформація про громадянство США у членів сім’ї Умєрова не відповідає дійсності – Міноборони

Інформація про те, що члени сім’ї міністра оборони Рустема Умєрова нібито мають громадянство США, не відповідає дійсності, заявили в Міноборони України.

«Діти Міністра (син – віком 10 років, доньки – 8 і 2 роки) є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова немає. Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів – США, – йдеться в повідомленні МОУ.

У міністерстві додали, що в 2016 році родина Умєрова була змушена виїхати за кордон «через замахи і погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму».

«З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму», – зауважили в міністерстві.

Раніше низка телеграм-каналів заявили про громадянство США в дітей міністра оборони Рустема Умєрова. При цьому вони посилалися на декларацію урядовця. У ній було зазначено, що його дітям у США видали документи, проте в полі «громадянство» вказувалося: «Україна».