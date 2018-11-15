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15 Листопад 2018, Київ 23:26
Новини | Політика

Комітет Генасамблеї ООН розглядає нову резолюцію щодо Криму – трансляція

У ООН розглядають оновлений проект резолюції щодо Криму

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Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, розглядає оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна».

На офіційному каналі Youtube Організації Об'єднаних Націй транслюється засідання Третього комітету (англійською мовою).

На офіційному сайті ООН можна дивитися трансляцію засідання з перекладом російською.

Після голосування в Третьому комітеті проект буде спрямований на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН остаточно схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Тоді 70 країн підтримали документ, 26 виступили проти, 76 утрималися. Проти резолюції виступили Білорусь, Вірменія, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Клімкін пояснив, що передбачає резолюція ООН по Криму
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Клімкін пояснив, що передбачає резолюція ООН по Криму

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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