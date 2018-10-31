У Радбезі ООН є проукраїнська коаліція – експерт-міжнародник

Засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй продемонструвало, що в ООН є проукраїнська коаліція, заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії експерт-міжнародник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Він зазначив, що це дуже важливо для дипломатичної служби України.

«Для України вкрай важливо зберігати цю санкційну єдність, з одного боку. З іншого боку, втримати нинішній рівень підтримки солідарності з Україною у світовій спільноті. Не тільки в Радбезі, а й в інших міжнародних організаціях», – заявив Пашков.

Експерт також підкреслив, що, крім того, для України дуже важлива резолюція шодо ситуації в Азовському морі, яку ухвалив Європарламент 25 жовтня. Європейські політики засудили порушення Росією українського суверенітету в Азовському морі і розкритикували штучне блокування торговельних суден. У тексті документу також є заклик до введення нових санкцій проти Кремля у випадку подальшої ескалації напруженості.

30 жовтня США та європейські держави на засіданні Ради безпеки ООН заявили, що проведення підтримуваними Росією сепаратистами «виборів» 11 листопада на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу порушуватиме Мінські угоди 2015 року.

Країни Євросоюзу закликали Росію «використати свій значний вплив, щоб зупинити так звані «вибори».

Посол Росії в ООН Василь Небензя у своєму виступі зазначив, що Мінські угоди забороняють проведення муніципальних виборів, а не голів проросійських угруповань, які Москва називає «республіками». Він також звинуватив Київ у порушенні домовленостей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.