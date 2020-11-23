Зеленський призначив постійного представника України при ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 23 листопада призначив Вадима Омельченка постійним представником України при ЮНЕСКО.

Як йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента, посол України у Франції Омельченко тепер за сумісництвом представлятиме Україну і при ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКО – спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Україна є членом ЮНЕСКО з 1954 року.