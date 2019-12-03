ЮНІСЕФ: 430 тисяч дітей страждають через конфлікт на Донбасі

Майже пів мільйона дітей продовжують зазнавати серйозних ризиків для їхнього фізичного здоров’я і психологічного благополуччя через конфлікт на сході України, незважаючи на кроки щодо посилення захисту прав дітей на Донбасі, повідомляє пресслужба Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«Це недопустимо, що діти на сході України продовжують ходити до шкіл зі слідами куль на стінах і бомбосховищами та живуть у районах, які періодично обстрілюють і засипають мінами, – заявила регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи й Центральної Азії Афшан Хан, яка нещодавно мала зустрічі з дітьми та сім’ями на сході України. – Політичне рішення давно назріло. Ми закликаємо всі сторони конфлікту припинити бойові дії на сході України».

За словами Афшан Хан, нещодавнє приєднання уряду України до Декларації про безпеку шкіл є позитивним кроком для кращого захисту системи освіти від нападів і зменшення використання будівель шкіл у військових цілях.

Водночас вона наголосила, що понад п’ять років конфлікту мали руйнівний вплив на життя дітей з обох сторін лінії розмежування:

172 дітей (наймолодша серед них – однорічна дівчинка) зазнали поранення або загинули через міни чи інші вибухонебезпечні пережитки війни;

36 атак на школи було зареєстровано лише цього року, у тому числі одна школа зазнала пошкоджень 15 разів. З початку конфлікту було пошкоджено або зруйновано понад 750 навчальних закладів;

об’єкти життєво-важливої інфраструктури водопостачання і водовідведення зазнали 80 нападів цього року. За останні три роки таких випадків було понад 300;

430 тисяч дітей мають психологічні травми і потребують постійної підтримки для усунення емоційних травм, викликаних тим, що вони зростають в умовах безперервного конфлікту;

два мільйони дітей, жінок і чоловіків стикаються з ризиками загибелі або травм від мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни, оскільки східна Україна зараз є одним із найбільш забруднених мінами місць у світі.

У 2019 році, за даними фонду, ЮНІСЕФ зміг зібрати лише 37 відсотків від суми, необхідної для надання підтримки дітям та їхніх сім’ям на сході України. Найбільший брак фінансування – 80 % – для заходів у сфері підтримки водної інфраструктури і гігієни.