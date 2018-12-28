ЮНІСЕФ: 700 тисяч дітей в Україні не мають належних умов для навчання через конфлікт на Донбасі

Понад чотири роки збройного конфлікту на сході України спричинили руйнівний вплив на систему освіти, знищивши і завдавши шкоди сотням шкіл і позбавивши належних умов навчання 700 тисяч дівчат і хлопців, повідомляє дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Як йдеться в повідомленні, особливо складно доводиться 400 тисячам дітей, які живуть біля лінії зіткнення.

ЮНІСЕФ заявляє, що загалом 2018 рік став роком, коли діти у світі не були належним чином захищені від конфліктів.

Директор з надзвичайних ситуацій Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Мануель Фонтейн заявив, що в охоплених конфліктами Сирії, Ємені, Конго, Нігерії, Південному Судані і М’янмі нині стали «нормою» постійні зґвалтування, шлюби з примусу і викрадення дітей. В Афганістані лише за перші 9 місяців року близько 5 тисяч дітей були вбиті або поранені. У Сомалі понад 1800 дітей були змушені стати солдатами, а в Ємені кожні 10 хвилин дитина помирає від хвороб, яким можна запобігти.

ЮНІСЕФ закликає сторони конфліктів негайно припинити насильницькі дії проти дітей, зокрема припинити напади на школи і лікарні.