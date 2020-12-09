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09 грудня 2020, Київ 20:51
Новини | Події

У Тернопільській області упав біплан – МВС

Правоохоронці встановлюють обставини падіння літака

У Тернопільській області упав біплан, повідомило Міністерство внутрішніх справ. За попередніми даними, загинула одна людина.

Інцидент трапився 9 грудня біля села Золота Слобода Козівського району. Поліція отримала повідомлення про це близько 17 години від очевидців.

«У полі поблизу села Золота Слобода місцеві мешканці побачили, як впав літак. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини», – розповіли у МВС.

Правоохоронці встановлюють обставини падіння літака.

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