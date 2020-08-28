США: ураган «Лаура» завдав значних руйнувань в Луїзіані, загинули 4 людини

Ураган «Лаура», який обрушився на південний штат американський штат Луїзіана, завдав 27 серпня значних руйнувань будинків та підприємств, четверо людей загинули через падіння дерев.

Влада не виключає, що після розчищення завалів число жертв може зрости.

Ураган «Лаура» обрушився на узбережжя напередодні вранці після того, як переріс у Мексиканській затоці в шторм четвертої категорії.

До середини дня 27 серпня, коли він рушив углиб країни – на північ, його силу понизили до рівня тропічного шторму.

Через ураган сталася пожежа на хімічному заводі у Вестлейку, її гасили цілий день, а людям, які живуть неподалік, рекомендували сховатися в безпечне місце.

Найближчим часом президент Дональд Трамп планує відвідати регіон, щоб оцінити збитки.

На шляху урагану опинився також штат Техас, але він уникнув його сильного удару.