Ураган «Доріан» сягнув узбережжя США, призвівши до щонайменше 30 жертв на Багамах

Ураган «Доріан» сягнув узбережжя штату Північна Кароліна, США, повідомили в Національному центрі зі спостереження за ураганами.

Сауспорт, місто на півдні Північної Кароліни, залишилося без електроенергії.

Шторм приніс із собою сильні зливи, потужні вітри і хвилі висотою в два метри, які загрожують затопити низинні прибережні райони.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп «уважно стежить за ходом шторму».

«Президент просить усіх жителів Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни та Вірджинії виконувати вказівки місцевої влади цього тижня», – йдеться у повідомленні.

1 вересня через наближення урагану «Доріан» в американських штатах Флорида, Південна Кароліна й Джорджія оголосили про часткову евакуацію.

Тим часом, за даними Міністерства охорони здоров’я Багам, тут внаслідок урагану загинули щонайменше 30 людей. У міністерстві додали, що справжнє число жертв може «значно зрости» в найближчі дні. Оскільки пошуково-рятувальні операції ще тривають.

За даними ООН, близько 70 тисяч людей «негайно потребують життєво необхідної допомоги» на Багамах. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття.

«Доріан» рухається у північно-східному напрямку зі швидкістю 20,8 кілометрів на годину, з вітрами до 160 км/год, повідомляє Національний центр США зі спостереження за ураганами.