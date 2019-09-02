США: у трьох штатах оголосили евакуацію через ураган «Доріан»

Влада американських штатів Джорджія, Флорида та Північна Кароліна 1 вересня оголосила про часткову евакуацію через наближення урагану «Доріан».

Зокрема, губернатори Північної Кароліни і Джорджії Генрі Макмастер і Браян Кемп наказали евакуювати райони на узбережжі Атлантичного океану.

У Флориді губернатор Рон Десантіс закликав евакуювати низькі й схильні до повені райони.

У деяких округах жителі отримали рекомендацію до евакуації, проте можуть не покидати свої домівки.

Національний ураганний центр США прогнозує зсуви ґрунту в прибережних районах Флориди.

1 вересня ураган вдарив по північних Багамах, пошкодивши дахи будинків, автомобілі й зруйнувавши лінії електропередач. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях.

Наразі «Доріан» наближається до узбережжя США. Ураган має найвищу – п’яту – категорію небезпеки. Максимальна швидкість вітру сягає 290 кілометрів на годину.

Це другий за силою шторм в Атлантичному океані з 1950 року.