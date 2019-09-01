Ураган «Доріан», що прямує до США, сягнув найвищого ступеня сили і вдарив по Багамах

Тропічний циклон «Доріан», який прямує над Тихим океаном до штату Флорида у США, сягнув найвищої можливої сили – урагану 5-ї категорії – і вдарив по Багамських Островах.

За даними Національного центру ураганів США, швидкість вітрів у ньому нині становить 295 кілометрів за годину з поривами до 354 кілометрів за годину. Таким чином, за всю історію наукових спостережень за ураганами «Доріан» – другий найсильніший після «Аллена» 1980 року.

Крім потужних вітрів, ураган несе сильні зливи, які затоплюють значні території. Із островів Абако, частини Багамського архіпелагу, в соцмережах публікують зображення родинних будинків із зірваними ураганом дахами, затоплених до середини першого поверху. Метеорологи прогнозують випадання 76 сантиметрів дощу і можливого різкого підвищення рівнів води на висоту до 6–7 метрів.

Як заявив прем’єр-міністр Багам Губерт Мінніс, «ми опиняємось перед випробуванням, якого не було ще ніколи». Він назвав ураган катастрофічним.

Повідомлень про жертви тим часом немає, наразі говорять тільки про значні руйнування на північному заході Багамських Островів.

Тим часом на Флориді, від берегів якої ураган віддаляє нині трохи більше ніж 100 кілометрів, почали евакуацію деяких місцевостей. Надзвичайний стан в очікуванні на сильні вітри й опади оголосили й у кількох сусідніх штатах – Джорджії, Південній і Північній Кароліні.

Через наближення урагану президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі на вшанування 80-х роковин початку Другої світової війни.

Але метеорологи висловлюють обережні сподівання, що «Доріан» іще може змінити напрямок руху і лише зачепити краєм суходіл у США, не ввійшовши на нього повністю.