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02 Вересень 2019, Київ 21:13
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Ураган «Доріан» посилився до найвищої категорії. Після Багам удару чекає Флорида – відео

Ураган «Доріан» посилився до найвищої категорії. Після Багам удару чекає Флорида – відео
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Східне узбережжя США готується прийняти удар урагану «Доріан»: напередодні шторм п'ятої категорії вдарив по північних Багамах, пошкодивши дахи будинків, автомобілі та зруйнував лінії електропередач. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях. Як повідомили в Національному центрі США зі стеження за ураганами, вже у вівторок «Доріан» опиниться в «небезпечній близькості» від узбережжя Америки. Метеорологи очікують також, що сила вітру незабаром ослабне – але в найближчі два дні шторм залишиться досить потужним. Ураган «Доріан» вже називають одним з найпотужніших в історії. (Відео Reuters)

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