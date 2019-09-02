Східне узбережжя США готується прийняти удар урагану «Доріан»: напередодні шторм п'ятої категорії вдарив по північних Багамах, пошкодивши дахи будинків, автомобілі та зруйнував лінії електропередач. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях. Як повідомили в Національному центрі США зі стеження за ураганами, вже у вівторок «Доріан» опиниться в «небезпечній близькості» від узбережжя Америки. Метеорологи очікують також, що сила вітру незабаром ослабне – але в найближчі два дні шторм залишиться досить потужним. Ураган «Доріан» вже називають одним з найпотужніших в історії. (Відео Reuters)