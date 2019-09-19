По Бермудах вдарив ураган Умберто, зануривши половину архіпелагу в темряву. Через потужний вітер приблизно 27 тисяч будівель залишилися без електричного струму – такі дані наводить енергетична компанія, яка обслуговує острови. Всього ж населення Бермуд становить близько 65 тисяч осіб. Умберто досяг третьої категорії, пориви вітру перевищують 190 кілометрів на годину. Влада закликала мешканців не виходити на вулиці і триматися подалі від доріг. Скасовано авіарейси, а в Гамільтоні, столиці Бермудських островів, деякі жителі позабивали вікна. Сезон штормів в Атлантиці останніми тижнями набрав обертів – а архіпелаг ще не оговтався від попереднього урагану, Доріана. (Відео Reuters)