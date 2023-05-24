Директору «Уральських авіаліній» оголошено підозру через надання цивільних літаків на військові цілі для війни проти України

Служба безпеки заявила, що заочну підозру оголошено генеральному директору російської авіакомпанії «Уральські авіалінії» Сергію Скуратову, який надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну.

«За даними розслідування, посадовець допомагав міноборони РФ перекидати окупаційні угруповання у напрямку українського кордону. Для цього він надав 6 цивільних повітряних суден, якими потім транспортували російських мобілізованих, а також їхню зброю та боєприпаси. Встановлено, що з початку жовтня минулого року за сприяння Скуратова агресор здійснив 11 «військових» рейсів до аеропорту «Платов» у Ростовській області. Надалі окупаційні підрозділи перекидали в Україну для участі у бойових діях на східному та південному фронтах», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що стаття, яку інкримінували Скуратову, – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Коментарів від нього немає.

«Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави», – зазначили СБУ.

Раніше Служба безпеки повідомила про підозру керівнику Федерального агентства повітряного транспорту РФ («Росавіація») Олександру Нерадьку. Його звинувачують у залученні чотирьох авіакомпаній РФ до перекидання особового складу, зброї та боєприпасів у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.