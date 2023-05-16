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Законопроєкт про заборону імпорту урану з Росії пройшов підкомітет Палати представників США

Щоб документ став законом, він має пройти обидві палати Конгресу та бути підписаним президентом Джо Байденом.

Законопроєкт про заборону імпорту російського урану до Сполучених Штатів набирає обертів, пройшовши до комітету у Палаті представників США, повідомляє Reuters.

Законопроєкт, авторкою якого є республіканка Кеті Макморріс Роджерс, був схвалений в підкомітеті Палати представників з енергетики, клімату та безпеки електромережі.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, у 2021 році Сполучені Штати імпортували близько 14% урану з Росії в порівнянні з 35% з Казахстану та 15% з Канади. Сполучені Штати були джерелом близько 5% урану, який використовувався в країні того року.

«Війна в Україні абсолютно ясно показала, що ми не можемо підкорятися примхам Росії щодо поставок палива, – сказав голова комітету Джефф Дункан. – Відмова промисловості Сполучених Штатів від імпорту російського урану має бути метою національної безпеки для обох партій».

Подібний законопроєкт був направлений на розгляд комітету з питань енергетики в Сенаті США. Перш ніж стати законом, документ має пройти обидві палати Конгресу та бути підписаним президентом Джо Байденом.

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