Законопроєкт про заборону імпорту урану з Росії пройшов підкомітет Палати представників США

Законопроєкт про заборону імпорту російського урану до Сполучених Штатів набирає обертів, пройшовши до комітету у Палаті представників США, повідомляє Reuters.



Законопроєкт, авторкою якого є республіканка Кеті Макморріс Роджерс, був схвалений в підкомітеті Палати представників з енергетики, клімату та безпеки електромережі.



Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, у 2021 році Сполучені Штати імпортували близько 14% урану з Росії в порівнянні з 35% з Казахстану та 15% з Канади. Сполучені Штати були джерелом близько 5% урану, який використовувався в країні того року.



«Війна в Україні абсолютно ясно показала, що ми не можемо підкорятися примхам Росії щодо поставок палива, – сказав голова комітету Джефф Дункан. – Відмова промисловості Сполучених Штатів від імпорту російського урану має бути метою національної безпеки для обох партій».



Подібний законопроєкт був направлений на розгляд комітету з питань енергетики в Сенаті США. Перш ніж стати законом, документ має пройти обидві палати Конгресу та бути підписаним президентом Джо Байденом.