У Франції змінюється голова уряду і кабінет міністрів

Президент Франції Емманюель Макрон 16 травня прийняв відставку прем’єр-міністра країни Жана Кастекса та його уряду.

«Дякую Жану Кастексу, його уряду та всій його команді. Майже два роки він захоплено і віддано служив Франції», – написав Макрон у твітері.

Пізніше стало відомо, що сформувати уряд доручено ексміністрові у справах праці, зайнятості та інтеграції Франції Елізабет Борн. Це вдруге в історії Франції посаду прем’єра займе жінка.

Кастекс був прем’єр-міністром Франції з 2020 року.

Відставка прем’єра та уряду – формальність у Франції після президентських виборів. Нового прем’єр-міністра призначає президент країни. Глава уряду, у свою чергу, пропонує кандидатури міністрів, які президент має право прийняти чи відхилити.