Макрон перемагає на виборах президента Франції – екзит-поли

Чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає на президентських виборах у цій країні. Такими є дані екзит-полів, які публікують французькі ЗМІ після закриття дільниць 24 квітня.

Як свідчать соцопитування, у другому турі виборів за Емманюеля Макрона проголосували щонайменше 57 (від 57 до 58,5) відсотків голосів виборців, а за Марін Ле Пен – лідерку правих популістів – не більше за 43 (від 41,5 до 43) відсотки.

Явка на виборах, як повідомляють французькі ЗМІ, становила 73,69 відсотка.

За результатами першого туру, що відбувся 10 квітня, за Макрона віддали голоси майже 28 відсотків виборців, за Ле Пен – понад 23 відсотки.

Дані соцопитувань напередодні виборів показували, що Макрон може претендувати на 55 відсотків голосів виборців.

Макрон може стати першим президентом Франції за 20 років, якого переобрали на другий термін. Востаннє це вдавалося Жаку Шираку, який переміг батька Марін Ле Пен, Жана-Марі.

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Багато європейських лідерів підтримали Макрона, висловивши побоювання, що перемога Ле Пен зашкодить Євросоюзу. Вони також звинуватили її у лояльному ставленні до президента Росії Володимира Путіна.

Ле Пен засудила російське вторгнення до України, але продовжує виступати за продовження співпраці з Москвою. Позиція Макрона, який до останнього часу залишався одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримували контакт із Володимиром Путіним, під час війни стає дедалі жорсткішою щодо Кремля.

Під час передвиборчих дебатів Макрон розкритикував свою суперницю за зв’язки з Росією. Чинний президент, зокрема, вказав на кредит, який партія Марін Ле Пен взяла у «Першого російсько-чеського банку» у 2014 році. За його словами, ця обставина означає, що у разі обрання президентом у Ле Пен у відносинах із Кремлем «будуть зв’язані руки».

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Під час дебатів Ле Пен намагалася апелювати до виборців, невдоволення яких може бути пов’язане зі зростанням споживчих цін, зокрема, через війну Росії з Україною. Ле Пен заявила, що її пріоритетом, якщо б вона стала першою жінкою на посаді президента Франції, було б зниження витрат громадян. Себе вона називала кандидатом тих, хто ледве зводить кінці з кінцями.