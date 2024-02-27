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Уряд призначив Павлущика головою НАЗК

Рішення ухвалили на засіданні уряду 27 лютого
Рішення ухвалили на засіданні уряду 27 лютого

Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 27 лютого.

«Призначити Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції строком на чотири роки», – йдеться в розпорядженні Кабміну.

25 лютого у НАЗК повідомили, що переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик.

«За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії», – зазначили у пресслужбі НАЗК.

За повідомленням, конкурсна комісія визначила, що «Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності».

Віктор Павлущик – старший детектив, керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора Нацбюро, має кваліфікацію юриста й економіста-міжнародника.

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