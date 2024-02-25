Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика

Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) став Віктор Павлущик, йдеться у повідомленні відомства.

«Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії», – зазначили у пресслужбі НАЗК.

Далі уряд має затвердити його посаду.

Зазначається, що конкурсна комісія визначила, що «Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності».

До конкурсу загалом було допущено 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу та проходили співбесіди щодо доброчесності.

До наступного етапу конкурсу на посаду голови НАЗК – фінальних співбесід – пройшли десять кандидатів. Таке рішення ухвалила конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК на засіданні 20 лютого 2024 року.

Віктор Павлущик – старший детектив, керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора Нацбюро, має кваліфікацію юриста та економіста-міжнародника.