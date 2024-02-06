ВРП відсторонила суддю Верховного Суду Князєва від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Всеволода Князєва у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Його відсторонили до 6 квітня 2024 року.

31 січня стало відомо, що за Князєва внесли заставу в сумі понад 18 мільйонів гривень. Перед цим суд зменшив йому розмір застави з 20 до 18,168 мільйона гривень.

Колишній голова Верховного суду перебував під вартою з травня 2023 року, за цей період сума застави зменшилася майже вшестеро – з початкового розміру 107 мільйонів гривень.

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У грудні 2023 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням детектива НАБУ обмежив стороні захисту термін ознайомлення з матеріалами.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Після цього Вищий антикорупційний суд постановив взяти Князєва під варту терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 107 млн грн. Цей запобіжний захід кілька разів продовжували.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.