Уряд Ірану підтримав криміналізацію фізичного і ментального насильства проти жінок

Іранський уряд 3 січня ухвалив законопроєкт, який криміналізує насильство проти жінок, в тому числі поведінку, яка спричиняє «фізичну і ментальну шкоду» проти жінок.

Віцепрезидентка Ірану з питань жінок і сім’ї Масуме Ебтекар повідомила, що закон став результатом «сотень годин експертизи».

Законопроєкт перебував на розгляді з вересня 2019 року. Після голосування в парламенті він стане законом.

У грудні організація Human Rights Watch заявила, що законопроєкт не відповідає міжнародним стандартам, хоча має «кілька позитивних положень».

«Хоча проєкт закону широко визначає насильство проти жінок і криміналізує різні форми насильства, воно не криміналізує деякі види гендерно обумовленого насильства, такі як зґвалтування в шлюбі та дитячі шлюби», – йдеться в доповіді HRW.

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За повідомленнями медіа, законопроєкт передбачає виправні роботи та тюремне ув’язнення для тих, хто становить загрозу фізичній та ментальній безпеці жінок. Він також вимагає створення спеціальної поліції для захисту жінок від насильство.

Законопроєкт був ухвалений після кількох гучних випадків насильства проти жінок, які викликали публічний резонанс. Серед них – так зване «вбивство честі» 14-річної Роміни Ашрафі її батьком у травні минулого року. За кілька днів після цього іранська влада ухвалила закон на захист дітей від насильства.

Іран – одна з чотирьох країн, які не ратифікували Конвенцію ООН щодо усунення всіх форм дискримінації жінок.