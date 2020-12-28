Уряд відновив Мінагрополітики шляхом скасування його приєднання торік до Мінекономіки – Петрашко

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок ухвалив рішення про відновлення Міністерства аграрної політики шляхом скасування його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2019 році.

«Проєкт постанови пропонує скасувати рішення про організацію Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. По суті, це дає старт створенню нового міністерства аграрної політики», – повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

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Мінагрополітики було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства урядовою постановою від 2 вересня 2019 року. Це рішення ухвалили у зв’язку з оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади.