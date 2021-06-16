Уряд запустив роботу двох інституцій із охорони культурної спадщини

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дає підстави для початку роботи Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини, повідомляє пресслужба уряду 16 червня.

Йдеться про постанову «Про відновлення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1185», яку Кабінет міністрів ухвалив сьогодні. Текст документу наразі не оприлюднений на сайті уряду.

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«Ці органи виконавчої влади відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», – йдеться в повідомленні.

Державна служба охорони культурної спадщини має опікуватися:

дозвільними та адміністративними послугами у сфері охорони спадщини

управлінням культурними інституціями, такими як музейні комплекси

поверненням в Україну культурних цінностей

Натомість Державна інспекція, як планують в уряді, здійснюватиме нагляд і контроль у сфері охорони культурної спадщини.

Згідно з коментарем міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, це рішення уряду «завершує реформування у системі управління культурою».