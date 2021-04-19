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19 квітня 2021, Київ 17:08
Новини | Події

Ремонт будинку уряду і 2,5 млн грн «відкату» – до суду передали справу щодо посадовця секретаріату Кабміну

За даними слідства, посадовець в уряді із посередником вимагав від представника підрядної організації «відкат» за безперешкодне підписання актів виконаних робіт

Київська обласна прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту стосовно начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України та фінансового директора товариства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

«Розслідуванням встановлено, що у лютому минулого року посадовець, залучивши директора товариства у якості посередника, вимагав від представника підрядної організації 2,5 млн грн у якості «відкату» за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів будинку уряду та відкликання судових позовів до підрядника», – повідомила пресслужба прокуратури.

Наразі досудове слідство завершене. Обвинувальний акт передали для розгляду справи по суті в суді, зазначили в прокуратурі.

У відомстві не вказали інших деталей справи, як і даних щодо посадовця-фігуранта та посередника.

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