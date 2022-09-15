Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

«У Києві з моїм третім візитом з часу початку війни Росії. Стільки усього змінилося. Україна тепер країна-кандидат», – написала вона у твітері.

Вона зазначила, що обговорить з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем шляхи продовження зближення економік Євросоюзу та України, а також зближення людей на шляху просування України до вступу в Євросоюз.

Раніше візит підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Він відзначив, що напередодні в Брюсселі був «майже український день»: «Вперше в історії Євросоюзу на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан об’єднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – це наша держава».

Серед іншого, напередодні, коли в Європарламент була запрошена перша леді Олена Зеленська, Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Брюссель має намір працювати з Києвом над безперешкодним допуском України на внутрішній європейський ринок. Фон дер Ляєн сказала, що буде обговорювати це з Зеленським.