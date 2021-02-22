Шмигаль вимагає від Уруського пояснень про спільну появу на публіці з лідером Чечні Кадировим

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає від віцепрем’єра, міністра із питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського пояснень про спільну появу на публіці з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

«Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення», – написав голова уряду під фотографією, яку розмістив на своїй особистій сторінці у фейсбуці.

На світлині Олег Уруський у товаристві Рамзана Кадирова і низки інших осіб зображений на велелюдній події, як виглядає, за кордоном. Місце і час проведення заходу не вказані.

Радіо Свобода звернулося за поясненням у пресслужбу Олега Уруського, де пообіцяли, що офіційні коментарі з цього приводу з’являться орієнтовно через годину у мережі Facebook.

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Напередодні Олег Уруський повідомляв, що вирушив на чолі української офіційної делегації в Абу-Дабі на міжнародну військово-технічну виставку IDEX-2021.