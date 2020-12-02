Турецька сторона заперечує будь-які «юридичні чи адміністративні інциденти» з участю Уруського в Стамбулі

Турецька сторона заперечує будь-які юридичні чи адміністративні інциденти з участю віцепрем’єр-міністра України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського в Стамбулі. Цю заяву передала Радіо Свобода пресслужба Уруського і її ж цитують у середу турецькі ЗМІ.

«Пан Олег Уруський, віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості відвідав нашу країну з офіційним візитом у період з 26 до 29 серпня 2020 року. В рамках програми перебування нашого дорогого гостя у місті не відбулося жодних юридичних чи адміністративних інцидентів. Ми засмучені, що у деяких іноземних ЗМІ опубліковані неправдиві новини і будемо раді знову бачити віцепрем’єр-міністра у нашому місті», – йдеться в повідомленні для ЗМІ від управління преси та зв’язків з громадськістю губернаторства Стамбулу.

Напередодні телеканал 112 Україна з посиланням на телеграм-канал «Україна 24» поширив інформацію, що Олег Уруський у Туреччині «поводився неналежно і образив турецьку гостинність». Повідомлялося, що могли мати місце порушення карантинних заходів і спроба підкупу.

1 грудня Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України зажадало спростування та вибачення від «112 каналу» через поширену від деяких ЗМІ інформацію «про затримання правоохоронцями віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського в Туреччині». У відомстві заявили, що ця інформація «носить дискредитаційний характер і є абсолютно неправдивою».

Олег Уруський очолює новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 16 липня.