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01 грудня 2020, Київ 23:37
Новини | Політика

Мінпромисловості заперечує інформацію про затримання Уруського в Туреччині

Олег Уруський очолює новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 16 липня

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України заперечує інформацію про затримання голови міністерства – віцепрем’єра Олега Уруського в Туреччині.

«Пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України вимагає спростування та вибачення щодо опублікованої інформації на сайті «112 каналу» та розтиражованої деякими ЗМІ про затримання правоохоронцями віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського в Туреччині. Ця інформація носить дискредитаційний характер і є абсолютно неправдивою», – заявили в міністерстві.

Олег Уруський очолює новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 16 липня.

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