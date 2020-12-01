Мінпромисловості заперечує інформацію про затримання Уруського в Туреччині

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України заперечує інформацію про затримання голови міністерства – віцепрем’єра Олега Уруського в Туреччині.

«Пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України вимагає спростування та вибачення щодо опублікованої інформації на сайті «112 каналу» та розтиражованої деякими ЗМІ про затримання правоохоронцями віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського в Туреччині. Ця інформація носить дискредитаційний характер і є абсолютно неправдивою», – заявили в міністерстві.

Олег Уруський очолює новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 16 липня.