Віцепрем’єр Уруський пропонує прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку ОПК

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка з проханням прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться в листі Уруського, оприлюдненому 23 вересня громадською організацією StateWatch.

Таке прохання віцепрем’єр пояснює набранням чинності рішення РНБО про схвалення Стратегії національної безпеки України, але не уточнює, в чому полягає суперечність між двома документами.

Крім того, Уруський просить невідкладно надати очолюваному ним міністерству матеріали з підготовки проєкту Стратегії ОПК «для вивчення та погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади».

«Проєкт Стратегії розвитку ОПК кілька місяців розроблявся Мінекономіки у співпраці з міжнародними партнерами та громадськістю. Тому те, що віце-прем’єр уже на етапі оприлюдненого проекту Стратегії буде його тільки вивчати, вказує, що в профільному міністерстві вчасно не взяли участь у підготовці документу, а тепер намагаються втрутитися у процес затвердження Стратегії ОПК», – вважає голова StateWatch Гліб Канєвський.

21 вересня урядовий сайт повідомив, що Міністерство економіки підготоувало новий проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

У повідомленні йшлося, що ця стратегія «має значення не лише як внутрішній план подальшого розвитку вітчизняного ОПК, а і як документ, що підтверджує проведення розпочатих реформ ОПК, спрямованих на впровадження міжнародних, європейських стандартів та стандартів НАТО у даній сфері».

Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості 16 липня 2020 року.