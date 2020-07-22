Міністр стратегічний галузей промисловості пообіцяв уряду створити пів мільйона робочих місць – ЗМІ

Кабінет міністрів затвердив постанову про утворення Міністерства з питань стратегічний галузей промисловості «без чіткого визначення таких стратегічних галузей», повідомила громадська організація StateWatch, яка отримала копію документа.

Новопризначений міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у своєму прогнозуванні впливу новоствореного міністерства вказав залучення «в стратегічних галузях промисловості 500 тисяч осіб з високою зарплатою» до 2024 року.

Активісти вказують, що в документі зазначена лише одна галузь – це оборонно-промисловий комплекс.

«Те, що новий міністр обіцяє залучення пів мільйона осіб в стратегічні галузі промисловості без чіткого визначення таких галузей, і Кабмін голосує за це, говорить про те, що до утворення нового відомства на Грушевського підійшли цілком формально», – вважає голова StateWatch Гліб Канєвський.

Олег Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. 16 липня Верховна Рада призначила його на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.