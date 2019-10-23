В уряді хочуть запровадити електронні права і віртуальні номерні знаки

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія, техпаспорту, а також підтримав проєкт закону про спрощення процесу присвоєння й видачі номерних знаків.

«Уряд ухвалив низку рішень, які дозволять запустити такі онлайн-послуги вже незабаром. Це експериментальний проєкт, надалі буде розширюватися перелік цифрових послуг», – йдеться в повідомленні на сайті уряду.

За повідомленням, одними із перших елементів «Держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проекту «Дія» запрацює мобільний додаток із цими послугами, йдеться в повідомленні.

«Це значить, що абсолютно всі водії можуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт у додатку», – заявляють в уряді.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, мета Кабміну – «до 2024 року усі послуги перевести в онлайн».

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що ще одним нововведенням очікується впровадження віртуальних номерних знаків.

«При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені у можливості вибору номерного знаку для транспортного засобу, а держава витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання та передачу між сервісними центрами та ЦНАПами виготовлених номерів. Вигравали від цього лише корупціонери, які «допомагали» обрати «гарний» номер, а також великі монополісти – виробники номерів», – цитує сайт МВС міністра Арсена Авакова.

За його словами, при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком. Головна вимога – відповідність номерного знаку державному стандарту.

За даними МВС, за 9 місяців цього року до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав чи техпаспорту притягли близько 160 тисяч людей.