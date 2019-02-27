Уряд удруге наново створив Одеський медуніверситет – МОЗ

Кабінет міністрів України 27 лютого вдруге ухвалив рішення про створення Національного Одеського медичного університету, інформує міністерство охорони здоров’я України. Це сталося після того, як суд заблокував аналогічне попереднє рішення уряду.

«МОЗ України створить Національний Одеський медичний університет через злиття Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) та Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського. Це дієвий та законний шлях, щоб звільнити Одеський університет від свавілля поплічників екс-ректора Валерія Запорожана, які наразі фактично захопили ОНМедУ», – ідеться в повідомленні.

Міністерство вказує, що «протиправні дії прихильників колишнього ректора призвели до катастрофічної ситуації в університеті з затримкою виплат стипендій та зарплат протягом уже двох місяців».

«Утворення нового закладу вищої освіти відбуватиметься на базі ОНМедУ, тобто фізичного перенесення закладу не буде. Студенти та викладачі продовжать безперебійно навчання та роботу, а їхні права жодним чином не будуть порушені», – вказує МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я України 26 листопада 2018 року повідомило про рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету.

У квітні 2018 року року МОЗ відсторонило Валерія Запорожана від виконання службових обов'язків ректора ОНМУ, а в липні достроково розірвало з ним контракт через те, що той не пустив комісію, що прибула до університету для перевірки його діяльності на обійманій посаді.

За інформацією відомства, воно неодноразово отримувало скарги від народних депутатів і громадських організацій про «неправомірні дії Запорожана і загалом про критичну ситуацію, що склалася в університеті».

У вересні в. о. ректора медуніверситету МОЗ визнало проректора з науково-педагогічної роботи Владлену Дубініну.