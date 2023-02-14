Уряд хоче створити систему зберігання нафтопродуктів із запасами на два місяці

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, повідомляє пресслужба уряду.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, буде створена диверсифікована система зберігання, в разі кризової ситуації в резервах будуть запаси на щонайменше 61 день внутрішнього споживання.

«Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері. Законопроект передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів – це питання національної безпеки», – сказав Шмигаль.

Крім того, уряд під час засідання 14 лютого затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки та оборони. Йдеться про ванадій, літій, титан, уран та сіль.

«26 родовищ будуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції. Це створить широкі можливості інвестору в реалізації проекту, а держава отримає свою частку, яка буде використана для розвитку української економіки», – зазначив прем’єр.

Минулого року після низки російських авіаударів по базах паливно-мастильних матеріалів, зокрема знищенні інфраструктури Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні – виник дефіцит пального.