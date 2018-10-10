Уряд затвердив концепцію програми запобігання та протидії домашньому насильству

Уряд України затвердив концепцію державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.

У повідомленні прес-служби міністерства соціальної політики України йдеться, що щорічно від насильства в Україні страждає близько 100 тисяч людей, 90% з яких жінки.

Згідно з повідомленням, найбільш вразливими є жінки та діти. Також до групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать люди з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, жінки з сільської місцевості.

«Постраждалі від домашнього насильства, переважно жінки, не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства», – вказують фахівці.