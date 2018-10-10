Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Жовтень 2018, Київ 15:13
Новини | Суспільство

Уряд затвердив концепцію програми запобігання та протидії домашньому насильству

Програма діятиме до 2023 року

Дивитись коментарі

Уряд України затвердив концепцію державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.

У повідомленні прес-служби міністерства соціальної політики України йдеться, що щорічно від насильства в Україні страждає близько 100 тисяч людей, 90% з яких жінки.

Згідно з повідомленням, найбільш вразливими є жінки та діти. Також до групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать люди з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, жінки з сільської місцевості.

«Постраждалі від домашнього насильства, переважно жінки, не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства», – вказують фахівці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG