Уряд провів своє чергове засідання на сході України

Кабмін провів своє чергове засідання на сході України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором – це головний пріоритет держави на 2024 рік. У режимі 24/7 працюємо над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони», – заявив він на засіданні, додавши, що загалом оборонний ресурс цього року складає майже 1,7 трлн гривень.

Прем’єр зазначив, що «потрібно максимально ефективно витратити кожну гривню», щоб отримати найкращий результат, і назвав три цілі для України:

Перша – зростання українського ОПК на базі інноваційності й технологічності.

Друга мета оборонної політики – будівництво міцних захисних рубежів. Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації, додатково з інших джерел фінансування – ще 10,7 млрд грн

Третя мета – дебюрократизація армії. Наприклад, вже спрощений облік військового майна.

«Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано та швидко. Також надано доручення Мінборони в стислі терміни продовжити спрощення. Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн», – сказав Шмигаль.

У грудні минулого року президент України Володимир Зеленський прогнозував, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.