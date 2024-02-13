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Уряд провів своє чергове засідання на сході України

Загалом оборонний ресурс цього року складає майже 1,7 трлн гривень
Загалом оборонний ресурс цього року складає майже 1,7 трлн гривень

Кабмін провів своє чергове засідання на сході України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором – це головний пріоритет держави на 2024 рік. У режимі 24/7 працюємо над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони», – заявив він на засіданні, додавши, що загалом оборонний ресурс цього року складає майже 1,7 трлн гривень.

Прем’єр зазначив, що «потрібно максимально ефективно витратити кожну гривню», щоб отримати найкращий результат, і назвав три цілі для України:

  • Перша – зростання українського ОПК на базі інноваційності й технологічності.
  • Друга мета оборонної політики – будівництво міцних захисних рубежів. Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації, додатково з інших джерел фінансування – ще 10,7 млрд грн
  • Третя мета – дебюрократизація армії. Наприклад, вже спрощений облік військового майна.

«Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано та швидко. Також надано доручення Мінборони в стислі терміни продовжити спрощення. Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн», – сказав Шмигаль.

У грудні минулого року президент України Володимир Зеленський прогнозував, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.

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