США відреагували на вимогу Мінська про скорочення штату американського посольства

Посольство США в Білорусі відреагувало 11 серпня на вимогу режиму Олександра Лукашенка скоротити штат посольства США у Мінську до п’яти осіб.

У заяві, опублікованій дипломатами, посольство США в Білорусі заявило, що вина за погіршення двосторонніх відносин лежить безпосередньо на режимі Лукашенка, і «його неспроможності дозволити незалежним голосам виникати в Білорусі, а також його небажанні слідувати своїм міжнародним зобов’язанням».

«Американські дипломати продовжуватимуть взаємодіяти з білорусами, включаючи лідерів продемократичного руху, професійних ЗМІ, студентів, вчителів, спортсменів та інших членів громадянського суспільства, де б вони не перебували. Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з представниками громадянського суспільства і незалежними засобами масової інформації на підтримку основних свобод народу Білорусі», – йдеться у заяві.

Рагніше сьогодні стало відомо, що режим Олександра Лукашенка у відповідь на санкції Вашингтона зажадав скоротити штат посольства США у Мінську до п’яти осіб. Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ також відкликав свою згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Білорусі.

Фішер, перший посол США у Білорусі з 2008 року, була затверджена Сенатом у грудні 2020 року, але не змогла зайняти свою посаду у Мінську, оскільки білоруський уряд відмовив їй у візі.

США, Велика Британія та Канада оголосили про нові торгові та фінансові санкції щодо Білорусі 9 серпня, в першу річницю президентських виборів в країні, які продовжили багаторічне правління Лукашенка і викликали хвилю протестів на тлі тверджень, що результати голосування були сфальсифіковані.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, відреагував на протести жорсткими репресіями. Понад 32 тисячі людей були затримані, тисячі – побиті поліцією на вулицях і в місцях позбавлення волі. Були повідомлення про тортури щодо затриманих. Лідери опозиції були ув’язнені або вимушено покинули країну.

Країни заходу вже застосували кілька етапів санкцій щодо Лукашенка, його найближчого оточення і білоруських фірм, внаслідок чого той опинився у міжнародній ізоляції.