Палата представників США схвалила новий пакет допомоги бізнесу і системі охорони здоров’я

Палата представників США 23 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу малому бізнесу та системі охорони здоров’я на суму у майже 484 мільярда долари у період пандемії коронавірусу.

Законопроєкт підтримали 388 членів нижньої палати Конгресу.

Раніше пакет допомоги схвалив Сенат. Тепер його має підписати президент США Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає додаткові 320 мільярди доларів у вигляді пільгових позик для програми нарахування заробітної плати, яка дозволить підприємствам продовжувати платити працівникам, які були змушені залишатися вдома.

Пакет також містить 75 мільярдів доларів для лікарень, 25 мільярдів доларів на розширення тестування на віруси і 60 мільярдів доларів на позики і гранти на випадок стихійних лих.

За даними Університету Джонса Хопкінса, у США станом на 24 квітня коронавірус виявили у майже 869 тисяч людей. Померли від COVID-19 49 887 людей, одужали – понад 80 тисяч.