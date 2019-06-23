Трамп вирішив відкласти масові депортації мігрантів на два тижні

Президент США Дональд Трамп заявляє, що масові затримання нелегальних іммігрантів з подальшою їх депортацією, початок яких планували на 23 червня, відкладаються на два тижні.

Як зауважив Трамп, він погодився на затримку «на прохання демократів», зокрема, після телефонної розмови зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі. Проте, наголосив президент США, початковий план буде реалізований, якщо після закінчення двотижневого терміну «обидві партії в Конгресі» не знайдуть розв’язання кризової ситуації, що склалася на південному кордоні.

Пелосі, як і правозахисні організації, назвала плановану операцію «безсердечною».

Представники Білого дому повідомили, що рішення про відкладення операції ухвалили після того, як керівники імміграційних органів висловили занепокоєння через те, їхні офіцери будуть в небезпеці через оприлюднення інформації про плановані рейди.

Заходи щодо майже двох тисяч сімей, яким відправили накази про депортацію або які не з’явилися на судове засідання, мали розпочатися 23 червня у 10 містах.

Деякі міські чиновники і громадські групи в містах, що мали стати об’єктами рейдів, намагалися допомогти іноземцям без документів і повідомити їм про їхні права.

Коли Трамп оголошував про масові депортації, він заявляв, що будуть депортовані «мільйони» людей, які нелегально перебувають у США.