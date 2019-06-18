Трамп анонсував початок процесу з видворення мільйонів мігрантів із США

Президент США Дональд Трамп заявив про початок цього тижня процесу видворення мігрантів, який буде проводити імміграційна та митна поліція (ICE). Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Наступного тижня ICE почне процес видалення мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно знайшли свій шлях до Сполучених Штатів. Вони будуть видворені тієї ж миті, як вони прийдуть», – зазначив Трамп.

За словами президента, Мексика та Гватемала роблять «хорошу роботу» для зупинки нелегального перетину кордону.

Також він розкритикував «бездіяльність», за його словами, представників Демократичної партії.

Раніше 29 квітня президент США Дональд Трамп віддав розпорядження про запровадження нових заходів контролю потоку мігрантів, що намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах.

Серед них – розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, введення оплати за розгляд заяв та надання тимчасового дозволу на роботу, і заборона на видачу подібних дозволів тим, хто перейшов кордон незаконно. Як повідомлялося, раніше процес розгляду заяв про статус біженця у США міг займати кілька років.