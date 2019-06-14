У Запоріжжі пробігли символічний кілометр на підтримку біженців

У Центральному парку культури та відпочинку Запоріжжя «Дубовий гай» до Всесвітнього дня біженців провели акцію Step with refugees («Крок разом з біженцями»). Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники акції бігом або на велосипедах подолали символічний «кілометр підтримки». До акції долучилися представники місцевих благодійних організацій та центрів з надання безоплатної правової допомоги, волонтери та учасники місцевих програм для переселенців.

«Цією акцією хочемо привернути увагу до того, що кожні 20 хвилин в світі покидають свої домівки біженці, які потім шукають нове житло, нові громади, нове життя. Ми також присвятили її тому, що з 2014 року, вже п’ятий рік війни, і в Україні дуже багато вимушено переміщених осіб», – розповіла організаторка акції, представниця благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Наталія Аляб’єва.

Також під час заходу його учасники намалювали на асфальті будинки для переселенців, аби привернути увагу до проблеми забезпечення житлом в Україні вимушено переміщених осіб.

Step with refugees – це міжнародна благодійна акція, ініційована Агенцією у справах біженців ООН.

Всесвітній день біженців відзначають 20 червня.