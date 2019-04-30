Трамп посилює умови допуску біженців в США

29 квітня президент США Дональд Трамп віддав розпорядження про введення нових заходів контролю потоку мігрантів, що намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах.

У числі заходів, які міністерство внутрішньої безпеки має здійснити за три місяці, – розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, введення оплати за розгляд заяв та надання тимчасового дозволу на роботу, і заборона на видачу подібних дозволів тим, хто перейшов кордон незаконно.

«Мета даного меморандуму, – мовиться в документі, – забезпечити виконання процедур, пов’язаних з наданням притулку і запобігти зловживанням в ході цього процесу».

Відповідно до законів, будь-яка людина, що просить притулок на прикордонному пункті на американському кордоні, має право на розгляд його запиту, що може затягнутися на кілька років. Для мільйонів нелегалів таким чином відкриваються двері в країну. Переважна більшість не отримують притулку і живуть в країні нелегально. Адміністрація Трампа робить різні кроки, серед них, повернення цих людей в Мексику на час розгляду заяв про притулок і спорудження імміграційних центрів. Подібні заходи періодично визнаються американськими судами як незаконні.

У березні під час незаконного перетину мексикансько-американського кордону були затримані 92 тисячі мігрантів.