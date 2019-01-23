ВООЗ заперечила поширену думку, що мігранти до Європи переносять заразні хвороби

Доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заперечує поширену думку, що біженці та мігранти приносять до Європи екзотичні заразні хвороби.

Звіт базується на свідченнях із понад 13 000 документів. Він пропонує огляд здоров'я біженців та мігрантів, які складають близько 10 відсотків з майже 1 мільярда населення європейських країн.

За даними опитування, мігранти та біженці, як правило, мають добре здоров'я, але через погані умови життя вони ризикують захворіти під час транзиту або перебування у країнах, які їх приймають. Доповідь твердить, що всупереч поширеній думці, ризик поширення інфекційних хвороб біженцями та мігрантами у країнах, що їх приймають, є дуже низьким.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Сюзанна Якаб зазначила в коментарі «Голосу Америки», що вразливими до інфекційних захворювань біженців робить, власне, вимушене переміщення.

Біженці та мігранти, схоже, мають меншу кількість неінфекційних хвороб на момент прибуття, ніж корінне населення

«Біженці та мігранти, які приїжджають до Європи, не приносять з собою жодних екзотичних захворювань, жодних екзотичних інфекційних захворювань, – розповіла Якаб. – Хвороби, які мають біженці, ті самі, що вже поширені у Європі. Окрім того, ми маємо дуже хороші програми профілактики та боротьби з цими захворюваннями. Це стосується як туберкульозу, так і ВІЛ-СНІДу».

Європа є єдиним із шести регіонів, які моніторяться ВООЗ, у якому ВІЛ поширений і зростає, особливо на сході. Якаб каже, що значна частина мігрантів та біженців, які є ВІЛ-позитивними, отримує інфекцію після того, як прибуває до Європи.

У звіті зазначається, що біженці та мігранти, схоже, мають меншу кількість неінфекційних хвороб на момент прибуття, ніж корінне населення країн, до яких прибувають мігранти. При цьому ВООЗ зазначає: чим довше мігранти та біженці перебувають у країнах в умовах бідності, тим більше зростає ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та раку.

У доповіді зазначається, що біженці та мігранти частіше, ніж населення країн, які їх приймають, страждають від депресії та тривожності. Звіт твердить, що неповнолітні без супроводу є вразливими до сексуальної експлуатації і страждають від більш високих показників депресії та симптомів посттравматичного стресового розладу.

ВООЗ вважає критично важливим, щоб європейські країни надавали якісну та доступну медичну допомогу всім біженцям та мігрантам, незалежно від їхнього правового статусу. Забезпечення загального доступу до медичних послуг, твердить звіт, значно покращить добробут як переміщеного населення, так і корінного населення.