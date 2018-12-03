Екс-голова ФБР США Комі виступить зі свідченнями у комітеті Палати представників

Колишній директор ФБР США Джеймс Комі відкликав судовий позов, поданий з метою анулювати повістку від Конгресу. Повістка зобов’язувала його дати секретні свідчення про рішення відомства щодо розслідувань, які велися ФБР перед президентськими виборами 2016 року.

Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях у Конгресі. При цьому республіканці, які входять до складу юридичного комітету Палати представників, пообіцяли надати Комі повну стенограму протягом 24 годин після його свідчень. Йому дозволять «оприлюднити стенограму повністю або частково», повідомив адвокат Комі, Девід Келлі.

Раніше в суді захист Комі заявляв, що екс-голова ФБР має давати свідчення у відкритому режимі, щоб запобігти «вибірковому витоку» інформації, яку він надасть. Водночас адвокат Конгресу заявляв, що комітети можуть проводити розслідування так, як вважають за необхідне, а Комі не має права відмовлятися від повістки чи вимагати відкритих слухань.

Як очікують, Комі допитуватимуть щодо рішень, ухвалених ФБР 2016 року, зокрема заклику не рекомендувати кримінальних обвинувачень проти представниці демократів Гілларі Клінтон через використання нею особистого сервера електронної пошти, а також щодо ймовірної змови представників кампанії президента Трампа з Росією.

Комі має виступити у комітеті 7 грудня.

Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з посади директора ФБР у травні 2017 року «неправильні кроки і помилки».