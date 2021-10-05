США закликають Іран звільнити американця, якому необхідне термінове лікування

Сполучені Штати закликали Іран дозволити виїхати з країни літньому американцю, якого затримали понад 5 років тому. Колишньому представнику ЮНІСЕФ, 84-річному Бакеру Намазі необхідна невідкладна медична допомога, запевняють американські дипломати.

Зазначається, що Намазі необхідно прооперувати найближчими днями, щоб усунути серйозну закупорку головної артерії, яка постачає кров’ю мозок. Про це повідомили син Намазі та адвокат сім’ї.

Намазі затримали у 2016 році. Він відвідував Тегеран, щоб домогтися звільнення іншого свого сина, Сіамака Намазі, бізнесмена, заарештованого за кілька місяців до цього.

Батька й сина засудили до 10 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями у шпигунстві, які США та ООН вважають сфабрикованими. На початку минулого року іранський суд пом’якшив вирок Бакеру Намазі, але, за словами його адвокатів, влада відмовилася видати йому іранський паспорт, який він має лишити, оскільки Тегеран не визнає подвійного громадянства. Сіамак Намазі досі відбуває термін ув’язнення.

За словами адвоката Джареда Генсера, сім’я Намазі зверталася безпосереднього до членів адміністрації Джо Байдена з проханням натиснути на Іран, щоб Бакіра Намазі відпустили. «Настав час діяти. Я закликаю президента Байдена особисто долучитися до цього», – заявив Генсер.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс пізніше заявив репортерам, що звільнення Намазі та інших американців з Ірану є «головним пріоритетом» адміністрації Байдена.