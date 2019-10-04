США і Чорногорія готують свою найбільшу військову угоду – Помпео

США і Чорногорія завершують підготовку своєї найбільшої двосторонньої військової угоди, заявив 4 жовтня державний секретар США Майк Помпео під час короткої поїздки до цієї країни, яка недавно приєдналася до НАТО.

«Як тільки угода буде доопрацьована, США планують доставити нашому союзнику по НАТО легкі тактичні транспортні засоби вартістю 36 мільйонів доларів», – сказав Помпео.

Держсекретар США в ході свого першого офіційного візиту до Чорногорії також заявив, що Сполучені Штати продовжують надавати підтримку Чорногорії на шляху приєднання до Європейського союзу.

Зі свого боку, президент Чорногорії Міло Джуканович зазначив, що Чорногорія як член Північноатлантичного альянсу залишається надійним партнером США в регіоні.

Американський держсекретар зустрівся й з премʼєр-міністром Чорногорії Душком Марковичем і з міністром закордонних справ Срдяном Дармановичем. В ході зустрічі він нагадав, що Чорногорія є малою нацією, але відіграє важливу роль у регіоні.

Він додав, що народи й країни регіону повинні самі ухвалювати рішення про свій шлях, включаючи й вступ до НАТО. Голова чорногорського уряду підкреслив, що його влада продовжує боротьбу проти організованої злочинності й корупції, також реформу правосуддя і докладає зусиль для розширення свободи слова. Присутність США й ЄС в регіоні, за його словами, має стратегічне значення.

На думку місцевих оглядачів, співрозмовники обговорювали і діяльність Росії в регіоні. Москва виступає проти євроатлантичної інтеграції країн Західних Балкан.

Помпео, який прибув до Подгориці з Італії, після своєї короткої поїздки до Чорногорії поїхав до Північної Македонії.

Чорногорія вступила до НАТО в червні 2017 року на тлі протидії Росії.