Розслідувачі назвали співробітника ГРУ Росії, причетного до спроби перевороту в Чорногорії

Міжнародна розслідувальна група Bellingcat і російське видання The Insider заявляють, що встановили одного з учасників спроби державного перевороту в Чорногорії.

За твердженням журналістів, розшукуваного владою цієї балканської країни росіянина Володимира Попова насправді звуть Володимир Моїсеєв, і він служить в російській військовій розвідці. Раніше розслідувачі впізнали співробітника ГРУ в іншому росіянині, підозрюваному в організації перевороту.

За твердженням журналістів, Володимир Моїсеєв народився 29 травня 1980 року в Курганській області Росії. Між 2006 і 2009 роком він перебрався в Москву, де пройшов підготовку у військовій частині, що належить, за словами журналістів, до спецназу ГРУ – там розташований 45-й окремий гвардійський розвідувальний ордена Олександра Невського полк спеціального призначення. У 2008 році цей полк брав активну участь в російсько-грузинській війні.

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До 2015 року Моїсеєв жив у гуртожитку при своїй військовій частині на північному сході Москви. У 2015 році він переїхав у район Черемушки, де живе в сусідньому будинку зі ймовірним співробітником ГРУ Олександром Мішкіним, якого називають учасником замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їй вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів. Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких – росіяни, намагалися зірвати вступ країни в НАТО і забезпечити прихід до влади проросійських сил. Москва ці звинувачення заперечує. Слідство вважає, що сценарій перевороту припускав стрілянину по демонстрантах, захоплення парламенту і вбивство прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича.

У справі про спробу перевороту проходять двоє російських громадян, Едуард Шишмаков і Володимир Попов, лідери проросійських партій чорногорської опозиції Андрія Мандич і Мілан Кнежевич, а також низка громадян Сербії. Всіх їх вважають причетними до спроби дестабілізації країни і захоплення влади.