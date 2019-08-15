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15 Серпень 2019, Київ 10:30
Новини | Міжнародні

США: у Філадельфії затримали нападника, який поранив 6 поліцейських

Операція із затримання тривала декілька годин: підозрюваний обстрілював поліцейських, які опинилися в пастці, поки їх не звільнила група спецпризначенців (фото ілюстративне)

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Поліція американського міста Філадельфії на початку доби 15 серпня взяла під варту озброєного чоловіка після того, як він обстріляв шістьох поліцейських, що приїхали до нього в справі про наркотики.

Як повідомив агентству AP сержант поліції Ерік Ґріпп, поранених правоохоронців шпиталізували, а пізніше відпустили, їхні поранення не загрожують життю.

Операція із затримання тривала декілька годин: підозрюваний обстрілював поліцейських, які опинилися в пастці, поки їх не звільнила група спецпризначенців.

Інцидент стався після двох нещодавніх масових розстрілів у Сполучених Штатах – одного в Дейтоні, штат Огайо й іншого в Ель-Пасо, штат Техас, внаслідок яких загинули понад 30 людей.

Стрілки убили 29 людей у США: триває розслідування нападів – відео
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Стрілки убили 29 людей у США: триває розслідування нападів – відео

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