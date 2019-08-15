США: у Філадельфії затримали нападника, який поранив 6 поліцейських

Поліція американського міста Філадельфії на початку доби 15 серпня взяла під варту озброєного чоловіка після того, як він обстріляв шістьох поліцейських, що приїхали до нього в справі про наркотики.

Як повідомив агентству AP сержант поліції Ерік Ґріпп, поранених правоохоронців шпиталізували, а пізніше відпустили, їхні поранення не загрожують життю.

Операція із затримання тривала декілька годин: підозрюваний обстрілював поліцейських, які опинилися в пастці, поки їх не звільнила група спецпризначенців.

Інцидент стався після двох нещодавніх масових розстрілів у Сполучених Штатах – одного в Дейтоні, штат Огайо й іншого в Ель-Пасо, штат Техас, внаслідок яких загинули понад 30 людей.